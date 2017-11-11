﻿﻿ Путин ответил на вопрос о выдвижении на новый президентский срок

По мнению президента еще не время об этом говорить.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, пишет РИА Новости.

"Время придет, поговорим на эту тему", - заявил он на итоговой пресс-конференции в ответ на эмоциональную реплику журналиста: "Когда уже наконец? Мы уже устали ждать".