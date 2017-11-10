﻿﻿ Народный репортер. ​Из крана идет ржавая вода (Видео)

Проснулись с утра (время 8:25), пошел умываться, а вода из крана идет ржавая. Вопрос к «Акбулаку»: почему?! Это же питьевая вода! А ей умываться невозможно. Вчера вечером была нормального цвета, а с утра ржавая.

Место: ул. Бр. Жубановых, 284-4

Дата: 10 ноября 2017 года

Автор: Анонимная публикация

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