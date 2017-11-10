﻿﻿ Главный санврач предостерег казахстанских путешественников

Главный санврач Казахстана напугал путешественников рассказами о смертельных недугах, распространяющихся в странах Африки и Европы, передает sputniknews.kz.

- В Мадагаскаре очень серьезное положение. И нашим туристам вообще не рекомендую Мадагаскар - там на сегодня более тысячи случаев заражения от легочной формы чумы. Это практически стопроцентная летальность, - сказал Бекшин, отвечая на вопрос СМИ.

Он добавил, что такого количества заболеваний не регистрировалось давно. Не очень благоприятная ситуация, по его словам, сложилась и в Йемене, откуда поступают сведения о фактах заражения оспой обезьян.

- Она может передаваться человеку, это очень опасно. Но мы имеем набор и диагностику, готовы к индикации этих заболеваний и принимать меры по своевременному лечению наших граждан, которые выезжают в свои заграничные командировки, по работе или же на отдых, - сказал врач.

В европейских странах есть проблема по легионеллезу, в первую очередь, в Испании и Португалии, где была зарегистрирована вспышка этой тоже особо опасной инфекции.

- Болезнь поражает сразу, дает тяжелую форму двусторонней пневмонии, поражает нервную систему, почечную систему, и крайне тяжело протекает. Заражение происходит и в гостиницах, и во время принятия душа. Тоже, конечно, нашим туристам необходимо знать об этом, - заключил Бекшин.

По его словам, казахстанским туристам об этом следует знать, а в случае посещения требовать от администрации гостиниц предоставления сертификата о проведении профилактических работ по легионеллезу.