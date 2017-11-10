﻿﻿ Аким Актюбинской области встретился с президентом Татарстана

Акимат Актюбинской области и Республика Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве, передает "Диапазон" со ссылкой на облакимат.

Республика и область будут повышать уровень товарооборота, поставлять сельхозпродукцию, обмениваться опытом в сфере IT, осуществлять совместные проекты в здравоохранении, образовании, культуре, туризме и спорте.

Документ подписали Бердыбек Сапарбаев и президент Татарстана Рустам Минниханов на форуме в Челябинске.