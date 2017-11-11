В Европейском парламенте Казахстану предложили наладить отношения с Россией и Китаем, сообщает ФАН.

В рамках проекта решения «о расширенном партнёрстве и сотрудничестве» между Европейским союзом и Казахстаном отмечается «геостратегическое значение» последнего, необходимость построения добрососедских отношений с Россией и Китаем, а также с иными иностранными партнёрами, в том числе с США.

В документе говорится об участии Казахстана в решении международных проблем, например, положительно оценивается его содействие проведению «переговоров по иранской ядерной сделке».

Ранее в ЕС заявили о необходимости «политического обновления» Молдавии, Грузии и Украины.